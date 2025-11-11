Haberler

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague kapsamında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Basketbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi canlı izlemek için maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayının şifresiz olup olmayacağı gibi detayları araştırıyor.

THY Euroleague'de sahne alacak olan Fenerbahçe Beko – Maccabi Tel Avivkarşılaşması öncesi sporseverlerin gözü yayın bilgilerinde. Maçı canlı takip etmek isteyenler, yayıncı kuruluş ve yayın saatiyle ilgili tüm ayrıntıları merak ediyor. Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz CANLI izleme linki var mı?

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI Tel AvivMAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague heyecanı, Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak dev karşılaşmayla devam ediyor. Mücadele S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, bu önemli maçı hem uydu hem de internet platformları üzerinden takip edebilecekler.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır. Yayın, farklı dijital platformlar aracılığıyla da erişilebilir. Kullanıcılar, S Sport Plus uygulaması veya web sitesi üzerinden canlı olarak maçı izleyebilirler.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, çeşitli televizyon platformlarında şu kanal numaralarından izlenebilmektedir:

• Kablo TV: 240. kanal

• Tivibu: 73. kanal

• Turkcell TV+: 77. kanal

• Vodafone TV: 11. kanal

Ayrıca S Sport, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapmaktadır.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI Tel Aviv MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv arasındaki karşılaşma, 11 Kasım Salı günü oynanacak. THY Euroleague'de heyecan dolu bu mücadele, basketbolseverler için kaçırılmayacak bir karşılaşma olacak.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI Tel Aviv MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 22:00'de başlayacak. Mücadele öncesi takımların son durumu ve kadro bilgileri sporseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI Tel Aviv MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da yer alan Ülker Sports Arena'da oynanacak. Fenerbahçe Beko, kendi seyircisi önünde avantajı elinde bulundururken; Maccabi Tel Aviv, deplasmanda galibiyet arayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.