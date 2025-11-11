THY Euroleague'de sahne alacak olan Fenerbahçe Beko – Maccabi Tel Avivkarşılaşması öncesi sporseverlerin gözü yayın bilgilerinde. Maçı canlı takip etmek isteyenler, yayıncı kuruluş ve yayın saatiyle ilgili tüm ayrıntıları merak ediyor. Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz CANLI izleme linki var mı?

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI Tel AvivMAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague heyecanı, Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak dev karşılaşmayla devam ediyor. Mücadele S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, bu önemli maçı hem uydu hem de internet platformları üzerinden takip edebilecekler.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır. Yayın, farklı dijital platformlar aracılığıyla da erişilebilir. Kullanıcılar, S Sport Plus uygulaması veya web sitesi üzerinden canlı olarak maçı izleyebilirler.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, çeşitli televizyon platformlarında şu kanal numaralarından izlenebilmektedir:

• Kablo TV: 240. kanal

• Tivibu: 73. kanal

• Turkcell TV+: 77. kanal

• Vodafone TV: 11. kanal

Ayrıca S Sport, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapmaktadır.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI Tel Aviv MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv arasındaki karşılaşma, 11 Kasım Salı günü oynanacak. THY Euroleague'de heyecan dolu bu mücadele, basketbolseverler için kaçırılmayacak bir karşılaşma olacak.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI Tel Aviv MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 22:00'de başlayacak. Mücadele öncesi takımların son durumu ve kadro bilgileri sporseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI Tel Aviv MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da yer alan Ülker Sports Arena'da oynanacak. Fenerbahçe Beko, kendi seyircisi önünde avantajı elinde bulundururken; Maccabi Tel Aviv, deplasmanda galibiyet arayacak.