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Fehmi Işıklar kimdir? Fehmi Işıklar kaç yaşında, nereli?

Fehmi Işıklar kimdir? Fehmi Işıklar kaç yaşında, nereli?
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Fehmi Işıklar kimdir sorusu, son günlerde gündemde olan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin siyasi ve sendikal tarihinde önemli bir yere sahip olan Fehmi Işıklar, birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Fehmi Işıklar kaç yaşında ve Fehmi Işıklar nereli gibi soruların yanıtları nelerdir?

Fehmi Işıklar, uzun yıllar sendikal hareketlerde aktif rol almış ve siyasi kariyeriyle de adından sıkça söz ettirmiş bir isimdir. Özellikle Fehmi Işıklar kimdir ve Fehmi Işıklar kaç yaşında gibi detaylar, onu daha yakından tanımak isteyenler için büyük önem taşımaktadır. Fehmi Işıklar nereli sorusu da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Fehmi Işıklar kimdir? Fehmi Işıklar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

FEHMİ IŞIKLAR KİMDİR?

Fehmi Işıklar, 1941 yılında Şanlıurfa'da doğmuş bir Türk siyasetçi ve sendikacıdır. Kırıkkale Makine Tekniker Okulu'ndan mezun olduktan sonra Makine Kimya Endüstrisi Mühimmat Fabrikası'nda çalışmıştır. Sendikal kariyerine Türk-İş'e bağlı Metal-İş Federasyonu'nda genel sekreter olarak başlamış, ardından Çağdaş Metal-İş Sendikası'nın kurucu genel başkanı ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) genel sekreteri olarak görev yapmıştır.

Makine Kimya Endüstrisi Mühimmat Fabrikası'nda çalışmaya başlayan Fehmi Işıklar, burada sendikal faaliyetlere katılarak kariyerinin yönünü belirlemiştir. Fehmi Işıklar kaç yaşında sorusu için ise, 1941 doğumlu olması nedeniyle 2025 yılı itibarıyla 84 yaşında olduğu bilgisi verilebilir.

Sendikal kariyerinde önemli adımlar atan Fehmi Işıklar, Türk-İş'e bağlı Metal-İş Federasyonu'nda genel sekreter olarak görev yapmış, daha sonra Çağdaş Metal-İş Sendikası'nın kurucu genel başkanı olmuştur. Aynı zamanda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) genel sekreteri olarak da görev yapmıştır.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında tutuklanan Fehmi Işıklar, idamla yargılanmış ve dört yıl hapis cezası almıştır. Siyasi hayatına devam eden Işıklar, 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Bursa milletvekili seçilmiş, ardından Halkın Emek Partisi (HEP) saflarına katılmıştır.

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

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