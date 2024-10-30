Beykoz'da meydana gelen ve 17 yaşındaki motosikletli genç Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybetmesine yol açan kaza nedeniyle, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşma, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Peki, Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı? İşte detaylar!

FATMA ZEHRA KINIK TUTUKLANDI MI?

Çeki'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Fatma Zehra Kınık'ın aracıyla Batın Barlas Çeki'nin kullandığı motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, Çeki hayatını kaybederken, olayda 4 kişi de yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kınık hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma esnasında, suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö.'nün 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma kapalı gerçekleştirildi.

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