Üye Girişi
Haberler

Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı?

Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde gündemde olan Fatma Zehra Kınık'ın tutuklanma durumu hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Kınık hakkında çıkan tutuklandı mı soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Beykoz'da meydana gelen ve 17 yaşındaki motosikletli genç Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybetmesine yol açan kaza nedeniyle, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşma, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Peki, Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı? İşte detaylar!

FATMA ZEHRA KINIK TUTUKLANDI MI?

Çeki'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı?

NE OLMUŞTU?

Fatma Zehra Kınık'ın aracıyla Batın Barlas Çeki'nin kullandığı motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, Çeki hayatını kaybederken, olayda 4 kişi de yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kınık hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma esnasında, suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö.'nün 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma kapalı gerçekleştirildi.

Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı?

Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı?

İlgili Haberler
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında?Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Trafik Kazaları Fatma Zehra Kerem Kınık

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı

 CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı
Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Ekim Karabağlar, Çiğli, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çarşamba hangi diziler var? 30 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında? Fatma Zehra Kınık tutuklandı mı? MasterChef Düello kim kazandı? (ÇORBALAR) 30 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ekim günün maçları nereden izlenir? Meltem Miraloğlu intihar mı etti? Meltem Miraloğlu neden intihar etti? 20 desilyon dolar kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Meltem Miraloğlu öldü mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.