Haberler

Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti

Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki davasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Aralık ayındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasına "Bir canın bedeli bu mu?" diyerek feryat eden anne Hasret Doğan, "Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir" diyerek şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti.

  • Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, sanık hakkındaki şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti.
  • Hasret Doğan, 19 Şubat 2026'da mahkemeye sunduğu dilekçede maddi ve manevi tüm zararının giderildiğini belirtti.
  • Fatma Zehra Kınık Demir, yeniden görülen yargılama sonucunda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, sanık hakkındaki şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti.

"MADDİ VE MANEVİ ZARARIM GİDERİLMİŞTİR"

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Hasret Doğan, 19 Şubat 2026'da mahkemeye sunduğu dilekçede maddi ve manevi tüm zararının giderildiğini belirtti. Dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum" ifadelerine yer verildi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

2023 yılında meydana gelen ve Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada Kınık, yeniden görülen yargılama sonucunda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına ve ehliyetinin bir yıl süreyle alınmasına hükmetmişti.

DAHA ÖNCE CEZAYA İSYAN ETMİŞTİ

Anne Hasret Doğan, Aralık 2025'te verilen karara sert tepki göstermiş ve "Bir canın bedeli iki yıl mı?" sözleriyle cezayı eleştirmişti. Şikayetinden vazgeçenleri de eleştiren istinaf yoluna başvuracaklarını belirten anne Doğan, "Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Trafikte işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Yani kabul edemiyorum. Üzgünüm... Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır. Tekrar istinaf süreci olarak itiraz edeceğiz. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü Türk kanunlarında bunun bir cezası yok. Trafikte ehliyeti olan birileri o zaman herkesi öldürsün. Yani bu kanunlar bunu söylüyor insanlara" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Haberler.com
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Para boyle bise iste...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

O zaman Anne hanıma biz soralım, Bir canın bedeli kaç paraydı ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıömer Kumral:

maddi anladımda manevi nasıl giderildi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

"Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir" ibaresindeki maddi'yi bir yere kadar anlarım da manevi zararın nasıl giderildi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar

Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor