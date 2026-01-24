Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, Bodrum'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Ancak anma törenine sadece 10 kişinin katılması dikkatleri çekti.
- Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
- Fatma Girik'in anma törenine yaklaşık 10 kişi ve 8 basın mensubu katıldı.
- Anma töreninde Fatma Girik, annesi Münevver Ukav, Yönetmen Memduh Ün ve sanatçı Akrep Nalan için dualar okundu.
1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik, yaşamının son dönemlerini Bodrum'un Torba Mahallesi'nde geçirdi.
Girik, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti.
SADECE 10 KİŞİYLE ANILDI
79 yaşında vefat eden sanatçı defnedildiği Torba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Girik, birkaç mahalle sakini ile Bodrum Belediyesi görevlileri katıldı. Anma törenine yaklaşık 10 kişi ile 8 basın mensubunun katılması dikkat çekti.
DUALAR OKUNDU
Törende Fatma Girik ve aynı mezarlığa defnedilen Girik'in annesi Münevver Ukav, Yönetmen Memduh Ün ile sanatçı Akrep Nalan için dualar okundu. Tören sonrası basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Müyesser Girik, "Arıyoruz, özlüyoruz" dedi.