'Muhadarat', 'Udi' ve 'Taaddüd-i Zevat' gibi eserleri bulunan Fatma Aliye, aynı zamanda birçok çeviri yapmıştır. Fatma Aliye'nin hayatı ve eserleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Fatma Aliye kimdir? Fatma Aliye'nin eserleri neler?

FATMA ALİYE KİMDİR?

Fatma Aliye 9 Ekim 1862'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yazar, ünlü tarihçi Ahmed Cevdet Paşa ile Adviye Hanım'ın kızıdır. Ağabeyi Ali Sedat Bey'in evde özel hocalardan aldığı dersleri dinlemesi sayesinde kendini geliştirmiştir.Fransızca merakının ortaya çıkması üzerine ders alarak çok iyi düzeyde öğrenmiştir.

Fatma Aliye Hanım, 17 yaşında iken 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi' ndekiGazi Osman Paşa'nın yeğeni Kolağası Faik Bey ile evlenmiş ve bu evlilikten dört kızı olmuştur. Evliliğinin ilk 10 yılında eşinden gizli olarak kitap okuyabilen Fatma Aliye Hanım, eşinin bu konudaki tutumunun değişmesinden sonra onun iznini alarak tercümeler yapmaya başlamıştır.

Edebi hayatı 1889 yılında George Ohnet' in Volonté adlı romanını Meram ismiyle çevirmesi ile başlamıştır. Bu başarısıyla babasının dikkatini çeken Fatma Aliye Hanım, kendisinden ders almaya ve kendisi ile fikir tartışmaları yapma olanağına kavuşmuştur. Gösterdiği çabalar dönemin ünlü yazarı Ahmed Mithat Efendi tarafından övülmüş ve yazar kendisini manevi kızı kabul etmiştir.

Fatma Aliye Hanım 1892 yılında Muhadarat adlı ilk romanını kendi ismiyle yayımlamıştır. 1899 yılında yayımlanan Udi adlı romanında görevi üzerine gittiği Halep'te yaşamına tanık olduğu kadın Udi' yi anlatmıştır. 1893 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Bir Osmanlı Kadın Yazarın Doğuşu adlı kitap ününün artmasına sebep olmuştur.

Fatma Aliye Hanım'ın edebiyat dışındaki uğraşı alanlarından birisi de yardım cemiyetleri olmaktadır. 1897 yılında 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı 'nda yaralanan askerlerin ailelerine yardım amacıyla gazetede yazılar yazmıştır. Fatma Aliye 13 Temmuz 1936 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Cenazesi Feriköy Mezarlığı 'na defnedilmiştir.

FATMA ALİYE'NİN ESERLERİ