Kızılcık Şerbeti Fatih'in sevgilisi Aleyna Yalçın kim, kaç yaşında? Doğukan Güngör'ün sevgilisi kim?

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, yeni sevgilisi Aleyna Yalçın ile ilk kez görüntülendi. Kamerayı görünce panikleyen Güngör, görüntünün yayınlanmaması için de dakikalarca dil döktü. Peki, Kızılcık Şerbeti Fatih'in sevgilisi Aleyna Yalçın kim, kaç yaşında? Doğukan Güngör'ün sevgilisi kim?

ALEYNA YALÇIN KİMDİR?

Aleyna Yalçın 30 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel dansçı olan Aleyna Yalçın, dans kariyerine 4 yaşında bale yaparak başladı. Erken yaşlardan itibaren Rus Bale methodu Vaganova tekniği üzerine eğitim aldı. Bunun yanı sıra İngiliz Bale methodu olan Royal Academy Of Dance sınavlarına girdi ve başarılı oldu.

Burslu olarak girdiği Bentürk Dans Akademisi'nde Latin Dansları Eğitimi aldı. Joffrey Ballet School (Los Angeles)'ta contemporary, modern dance, jazz, contemporary ballet, pointe, classical ballet, variations, partnering, hiphop, floorbarre gibi birçok ders aldı ve California State University'de gerçekleşmiş olan performansta iki ayrı koreografın koreografisinde yer aldı.

Aleyna Yalçın'ın hakim olduğu dans türleri arasında Bale, Çağdaş bale, Modern dans, Jazz, Funk, Hiphop, Street jazz ve Sosyal Latin yer almaktadır.