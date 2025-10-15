Fatih Ürek koronavirüs aşısı oldu mu?

Daha önce stent takılan damarında yeniden tıkanma tespit edilen ünlü sanatçıya acil anjiyo uygulandı. Şu anda yoğun bakımda uyutularak tedavi edildiği öğrenilen Ürek'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Peki, Fatih Ürek koronavirüs aşısı olmuş muydu?

20 DAKİKA KALBİ DURDU, ANJİYOPLASTİ UYGULANDI

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde yaşadığı ani rahatsızlık sonucu kalp durması geçirdi. Yaklaşık 20 dakika süren CPR müdahalesi sayesinde yeniden hayata döndürülen Ürek, hastaneye bilinci kapalı olarak ulaştırıldı. Doktorların açıklamasına göre, daha önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde tıkanma (stent trombozu) tespit edildi. Yapılan acil anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açıldı ve kalp ritmi normale döndürüldü.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının yoğun bakımda uyutulduğu ve oksijen seviyesi ile organ fonksiyonlarının yakından izlendiği belirtildi. Doktorlar, "Klinik durumu tam olarak stabil hale gelene kadar izlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak, Ürek'e acil şifalar diledi ve sağlık ekibine teşekkür etti.

YARDIMCISININ SOĞUKKANLILIĞI HAYATINI KURTARDI

Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgiye göre, Ürek sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştı. Yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde ambulans ekibi dakikalar içinde eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki sadece 5 dakikalık mesafe, sanatçının kurtuluşunda kritik bir rol oynadı.

FATİH ÜREK'İN KORONAVİRÜS AŞI DURUMU

Sanatçının koronavirüs aşısı olup olmadığı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yakın çevresinin açıklamalarına göre bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.