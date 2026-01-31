Haberler

Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Güncelleme:
Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefatının ardından, geçmişte verdiği bir röportajda dile getirdiği vasiyet niteliğindeki sözleri yeniden gündeme geldi. Sanatçı, hayattayken en büyük arzusunun kendi adına bir vakıf kurulması ve çocuklar için okul yaptırılması olduğunu belirtmişti.

  • Fatih Ürek, kendi adına bir vakıf kurulmasını ve okullar yapılmasını istedi.
  • Fatih Ürek, hayatında en çok istediği şeyin kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu belirtti.
  • Fatih Ürek, gönlünü kıran insanların mezarına gelmesini istemediğini ifade etti.

107 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda eden Fatih Ürek'in, daha önce açıkladığı vasiyeti yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçının, vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri olan vasiyeti, iki yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki sözleriyle ortaya çıktı.

Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Fatih Ürek, kendisine bir belgesel teklifi geldiğini belirtmiş ve bu vesileyle vasiyetinden söz etmişti. "Vasiyetini yazdın mı?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Ürek, düşüncelerinin zaman içinde değiştiğini ifade etmişti.

"HAYATIMDA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY"

Ünlü sanatçı kendi adına bir vakıf kurulmasını ve okullar yapılmasını istediğini belirtmişti. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım, bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey, benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba…" sözleriyle gönüllere dokunmuştu.

"GÖNLÜMÜ ÇOK KIRDILAR"

Sohbetin ilerleyen bölümünde Ürek'e, "Sana bir şey olursa mezarıma gelmesini istemeyeceğin insanlar var mı?" sorusu yöneltilmiş, Ürek bu soruya da şu yanıtı vermişti: "Diyebilirim. Camiadan değil, camiayı saymıyorum bile. Gönlümü kıran çok insanlar var. Camiadan değil ama benim gönlümü çok kırdılar. Çünkü ben salaklık derecesinde safım."

