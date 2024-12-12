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Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL?

Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL?
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Son dönemlerde Sözcü TV'de Ebru Baki ve Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek gibi üst düzey isimlerin istifası medya gündemine bomba gibi düştü. Kanalda yaşanan bu huzursuzluğun perde arkasında ise Fatih Portakal'ın aldığı astronomik maaşın olduğu öne sürüldü. Peki, Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL?

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın aldığı ücretin kanalda büyük krize neden olduğu iddiaları konuşulurken Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Altaylı, Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira olduğunu ifade etti. Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL?

FATİH PORTAKAL MAAŞI NE KADAR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira seviyelerinde olduğunu ve bunun da kanaldaki üst düzey isimleri rahatsız ettiğini öne sürdü.

Fatih Altaylı, konuyla ilgili açıklamasında "Sözcü'de bir şeyler oluyor. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Olayların kaynağının Fatih Portakal'ın orada aldığı maaş olduğu söyleniyor. Bunun da kurumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve istifa ettiği konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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