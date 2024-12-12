Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın aldığı ücretin kanalda büyük krize neden olduğu iddiaları konuşulurken Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Altaylı, Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira olduğunu ifade etti. Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL?

FATİH PORTAKAL MAAŞI NE KADAR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira seviyelerinde olduğunu ve bunun da kanaldaki üst düzey isimleri rahatsız ettiğini öne sürdü.

Fatih Altaylı, konuyla ilgili açıklamasında "Sözcü'de bir şeyler oluyor. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Olayların kaynağının Fatih Portakal'ın orada aldığı maaş olduğu söyleniyor. Bunun da kurumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve istifa ettiği konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.