Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini cumhurbaşkanı adaylığına başvurmak için Yüksek Seçim Kurulu'na götürmemesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Fatih Erbakan aday olamadı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı, aday olamayacak mı?

Fatih Erbakan aday olamadı mı? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini cumhurbaşkanı adaylığına başvurmak için Yüksek Seçim Kurulu'na götürmemesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Fatih Erbakan aday olamadı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı, aday olamayacak mı? Detaylar...

FATİH ERBAKAN ADAY OLAMAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı adaylığına başvurmak için Yüksek Seçim Kurulu'na giden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini götürmemesi sosyal medyada gündem oldu. Erbakan'ın eksik evrakları bugün 17.00'ye kadar kuruma teslim etmesi gerekiyor.

3 İSMİN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEDİ



Bu kararlara göre, Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi. Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

ERBAKAN'IN EVRAKLARINDA EKSİKLER BELİRLENDİ

9 ismin ise başvurusunda eksik evrak tespit edildi. Bunlardan biri de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan oldu. Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

BUGÜN 17.00'YE KADAR TAMAMLAMALARI GEREKİYOR

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek. Başvurusu kabul edilenler, saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Cumhurbaşkanı Adaylığı' için Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.