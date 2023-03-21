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Fatih Erbakan aday olamadı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı, aday olamayacak mı?

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Fatih Erbakan aday olamadı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı, aday olamayacak mı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini cumhurbaşkanı adaylığına başvurmak için Yüksek Seçim Kurulu'na götürmemesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Fatih Erbakan aday olamadı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı, aday olamayacak mı?

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Fatih Erbakan aday olamadı mı? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini cumhurbaşkanı adaylığına başvurmak için Yüksek Seçim Kurulu'na götürmemesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Fatih Erbakan aday olamadı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı, aday olamayacak mı? Detaylar...

Cumhurbaşkanı adaylığına başvurmak için Yüksek Seçim Kurulu'na giden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini götürmemesi sosyal medyada gündem oldu. Erbakan'ın eksik evrakları bugün 17.00'ye kadar kuruma teslim etmesi gerekiyor.

Bu kararlara göre, Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi. Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

9 ismin ise başvurusunda eksik evrak tespit edildi. Bunlardan biri de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan oldu. Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek. Başvurusu kabul edilenler, saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Cumhurbaşkanı Adaylığı' için Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Fatih Erbakan aday olamadı mı? Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı mı, aday olamayacak mı?

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