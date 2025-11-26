Haberler

Fatih Altaylı için karar bekleniyor! İşte mahkemede yaptığı savunma

Fatih Altaylı için karar bekleniyor! İşte mahkemede yaptığı savunma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

22 Haziran'dan bu yana tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı, ikinci kez hakim karşısında. Bugünkü duruşmanın karar duruşması olması beklenirken, Altaylı savunmasında "Cumhurbaşkanı neden benden korksun? Ben bir örgüt üyesi değilim bir şey değilim. Şiddete başvurmuşluğum yok. Cumhurbaşkanı korkan birisi değil bence, burada hem bana hem de cumhurbaşkanına haksızlık ediliyor" dedi.

  • Gazeteci Fatih Altaylı, "cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla yargılanıyor ve savcılık 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istiyor.
  • Fatih Altaylı, mahkemede beraat talep etti ve kendisinin örgüt üyesi olmadığını, şiddete başvurmadığını belirtti.
  • Fatih Altaylı, 21 Haziran'daki YouTube yayınında "Bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir" ifadesini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Silivri'de İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülüyor.

Savcılık, celse arasında sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı'nın "cumhurbaşkanına tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"HEM BANA HEM CUMHURBAŞKANINA HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Altaylı'nın savunmasında şu ifadeler yer aldı:

"...Cumhurbaşkanı korkan birisi de değil ki benim tarihi örneğimden neden korksun? Burada biraz hem bana hem Sayın Cumhurbaşkanı'na haksızlık yapılıyor. Cumhurbaşkanı'nın benim konuşmamda korkacağı bir şey yok. Ben örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok, karşınızda duran bir vatandaşım.

"BERAATIMI TALEP EDİYORUM"

Cezaevinde olduğum için değil ama fikri olarak haksızlığa uğradığımı söylemek istiyorum. Şu an karşınızda olmaktan utanç duyuyorum demeyeyim ama çok gereksiz buluyorum. Heyetinizden beraatımı talep ediyorum."

Fatih Altaylı için karar bekleniyor! İşte mahkemede yaptığı savunma

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı, 21 Haziran'daki YouTube yayınında söylediği sözler sonrası gözaltına alınmıştı. Altaylı'nın yayındaki konuşması şöyleydi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına halkın yüzde 70'i karşı çıkıyor. Bu çok şaşırtıcı değil. AKP seçmeninin bir kısmı ve MHP'liler dışında bu fikri destekleyen pek kimse yok. Bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir. Osmanlı tarihinde suikasta kurban giden ya da intihar ettiği öne sürülen birçok padişah var."

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıYusuf Eminoğlu:

Fikir olarak söylüyorum senden korkmuyordur ancak izleyici kitleni galeyane getirdiğin için suç teşkil ediyor olabilirsin.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Koyum o kafaya bi odun.. muhalefet liderleri Fatih Altaylı non dediklerinin bin katını söylüyorO zaman onlarda mı galeyene getiriyor... İktidar yanlısı gazeteciler de muhalefeti daha sert eleştiriyor onlarda muhalif sevmelerimi galeyene getirmiş oluyorlar...Ant demokratik kafa bu kafa işte

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

madem söyledin o zaman söylediğine sahip çık kıvırma

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımert29y:

söylediğini inkar etmiyor mal.dinlemedinse aç dinle ak koyun ??

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarıkedidelisi:

ne korkması. altaylı bir manipülasyoncu, böyle söylerek kurtulacağını sanıyor. mahkemenin, tabiki korkmuyordur hadi serbest bırakalım diyeceğini mi sanıyor.kıvır yandan. köylü kurnazlığından başka bişey değil. aptalmı insanlar ya

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Eleştiri demokrasinin gereğidir..NİYE ELEŞTİRİYi hiç hazmedemiyorsunuz.. Ecevit başbakan iken bu akp liler muhafazakarlar çok daha sert Ecevit'i eleştiriyor muydu yerden yere vuruyor muydu..Ecevit kendini eleştiren muhafakazar gazetecileri hapse mi attırdı

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

kıvır bakalım.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Yaşasın düşünce ve ifade özgürlüğü, kahrolsun bağnazlık ve yobazlık!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok
Davutoğlu ilk kez açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir

İttifak çıkışı canlı yayına damga vurdu: 4 parti birleşebilir
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.