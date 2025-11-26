Fatih Altaylı için karar bekleniyor! İşte mahkemede yaptığı savunma

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Silivri'de İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülüyor.

Savcılık, celse arasında sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı'nın "cumhurbaşkanına tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"HEM BANA HEM CUMHURBAŞKANINA HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Altaylı'nın savunmasında şu ifadeler yer aldı:

"...Cumhurbaşkanı korkan birisi de değil ki benim tarihi örneğimden neden korksun? Burada biraz hem bana hem Sayın Cumhurbaşkanı'na haksızlık yapılıyor. Cumhurbaşkanı'nın benim konuşmamda korkacağı bir şey yok. Ben örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok, karşınızda duran bir vatandaşım.

"BERAATIMI TALEP EDİYORUM"

Cezaevinde olduğum için değil ama fikri olarak haksızlığa uğradığımı söylemek istiyorum. Şu an karşınızda olmaktan utanç duyuyorum demeyeyim ama çok gereksiz buluyorum. Heyetinizden beraatımı talep ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı, 21 Haziran'daki YouTube yayınında söylediği sözler sonrası gözaltına alınmıştı. Altaylı'nın yayındaki konuşması şöyleydi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına halkın yüzde 70'i karşı çıkıyor. Bu çok şaşırtıcı değil. AKP seçmeninin bir kısmı ve MHP'liler dışında bu fikri destekleyen pek kimse yok. Bu millet, hoşuna gitmediğinde padişahını bile boğmuş bir millettir. Osmanlı tarihinde suikasta kurban giden ya da intihar ettiği öne sürülen birçok padişah var."