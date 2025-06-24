Fatih Altaylı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Fatih Altaylı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
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Tecrübeli gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Fatih Altaylı tutuklandı iddiaları ilk olarak cumartesi günü eşi Hande Altaylı tarafından duyuruldu. Peki, Fatih Altaylı tutuklandı mı ve neden gözaltına alındı?

Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Fatih Altaylı tutuklandı haberleri üzerine çok sayıda kişi "Fatih Altaylı ne zaman serbest kalacak?" sorusuna yanıt arıyor. Fatih Altaylı tutuklandı gelişmesi, özellikle sosyal medya üzerinden büyük yankı uyandırdı ve tepkilere neden oldu. Peki, Fatih Altaylı ne zaman çıkacak?

FATİH ALTAYLI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Fatih Altaylı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Altaylı'nın ifadesi iki avukat eşliğinde alındı. Daha sonra tutuklama talebiyle İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi ve nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi.

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