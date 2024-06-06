Fatih Akşener kim? Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener kimdir, mesleği ne?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Fatih Akşener hakkında araştırmalar yapılıyor. Fatih Akşener kimdir? Fatih Akşener kaç yaşında, nereli? Fatih Akşener hayatı ve biyografisi!

FATİH AKŞENER KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Fatih Akşener, 39 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Fatih Akşener, iş hayatına 2008 yılında Mercedes-Benz Türk A.Ş.'de Ar-Ge Mühendisi olarak görev yaptı.

20212'de yılında Türk Telekom'a geçen Akşener,2015 yılına kadar Girişimcilik Programları Proje Yöneticisi oldu.

2015-2017 yılları arasında KWORKS - Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi'nde Program Koordinatörü olarak görev yaptı.

Fatih Akşener, 2017 yılında kendi girişimi olan şirkette şirkette, girişimcilere ve şirketlere inovasyon ve girişimcilik alanında danışmanlık yapıyor.