Fas Müslüman mı? Fas dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı?

Afrika Uluslar Kupası CAF ülkeleri için temel uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk kez 1957 yılında düzenlenen turnuva, 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir. 1957 yılında sadece 3 katılımcı ülke vardı: Mısır, Sudan ve Etiyopya. Bu tarihten itibaren katılanlar arttı. Bu yıl Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fas sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Fas Müslüman mı? Fas dini ne, Hrisiyan mı, Müslüman mı?

FAS MÜSLÜMAN MI?

Fas'taki ana din, resmî devlet dini olarak kabul edilen İslam'dır.Resmi olarak nüfusun %99'u Müslüman ve bunların da neredeyse tamamı Sünni'dir. Fas'taki Müslümanların çoğu Sünniliğin Mâlikî mezhebindendir. Yapılan anketler, nüfusunun %80-95'inin en azından bir şekilde dindar olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Ülkenin ikinci en büyük dini ise Hristiyanlıktır, ancak Fas'taki Hristiyanların çoğu yabancıdır. Ülkede Bahâî inancına mensup olanlar da vardır. Eski Yahudi sayısının yalnızca bir kısmı ülkede kalmış ve çoğu İsrail'e taşınmıştır.

Fas anayasası İslam'ı sadece resmî din kabul etmiş ve her dinden insana ibadet ve din özgürlüğü hakkı vermiştir.