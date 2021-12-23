Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Faruk Tınaz neden öldü?

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi. Faruk Tınaz neden öldü? Faruk Tınaz kimdir?

FARUK TINAZ KİMDİR?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti.

DİSKOGRAFİ

• Yunus Gibi - 1985

• Sevelim - 1987

• Göz Göze - 1988

• Şansım Açıldı - 1989

• Ömrümü Çalan Yıllar - 1991

• Kal Benimle - 1994

• Kalbimin Kadını - 1998

• Dinlenesi Şarkılar - 2007

FARUK TINAZ NEDEN ÖLDÜ?

Seslendirdiği parçalarla önemli bir müzik kariyerine ulaşan sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Faruk Tınaz'ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi

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