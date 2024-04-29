Farah Zeynep Abdullah ve Kaan Çam olayı nedir? Müge Anlı, Kaan Çam olayında son durum ne? soruları araştırılıyor. Müge Anlı'nın programında ele alınan Kaan Çam olayı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gündüz kuşağında yayınlanan ve pek çok olayı aydınlatan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Kaan Çam'ın ailesi, 15 yaşındaki oğullarını bulmak için yardım talep etti. Farah Zeynep Abdullah ve Kaan Çam olayı nedir? Müge Anlı, Kaan Çam olayında son durum ne? Detaylar haberimizdedir...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE KAAN ÇAM OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'ya başvuran ailenin, Kaan Çam'ı bulma çabaları hala sürüyor. 15 yaşındaki genç, Müslüm Gürses'e hayran olduğu ve ünlü olma hayaliyle İstanbul'a geldiği biliniyor. Kaan, 15 yaşında ve Müslüm Gürses'e hayran. Arabesk müziğe olan tutkusunu yansıtmak için saçlarını önünden kestiği ve takma bıyık taktığı ifade ediliyor.

Görgü tanıkları, Kaan'ın sevgilisini bulmaya çalıştığını ve nerede oturduğunu sorduğunu dile getirdi. Kaan, sevgilisinin kim olduğunu merak edenlere, elinde resminin olmadığını ve Farah Zeynep Abdullah'ın resmini internetten göstererek onun sevgilisi olduğunu söyledi.