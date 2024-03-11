Fahri Tuna kimdir? Zafer Partisi Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Fahri Tuna kaç yaşında, nereli?
Fahri Tuna kimdir? Zafer Partisi Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Fahri Tuna kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Fahri Tuna hakkında merak edilenler. Tuna'nın yaşı ve nereli olduğu merak ediliyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Fahri Tuna kimdir? Zafer Partisi Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Fahri Tuna kaç yaşında, nereli?
FAHRİ TUNA KİMDİR?
Fahri Tuna, Zafer Partisi'nin Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.