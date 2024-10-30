Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok? Ezgi Sertel açıklaması!

Gelin Evi programının sevilen sunucusu Ezgi Sertel'in programdan ayrıldığına dair söylentiler, izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Samimi ve enerjik sunum tarzıyla geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Sertel, bir süredir programda görünmüyordu. Ekranlardan uzak kalması dikkat çekerken, Sertel sosyal medya hesabından programdan ayrıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı. İzleyiciler ise Sertel'in ayrılma nedenini ve gelecekteki projelerini merak ediyor. Peki, Gelin Evi'nde yeni dönemde neler olacak ve Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ayrıntılar haberimizde...

GELİN EVİ EZGİ SERTEL NEDEN AYRILDI?

Hem Show TV'den hem de Ezgi Sertel'in kendisinden konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme gelmediği için izleyiciler, ünlü sunucunun geçici bir ayrılık mı yaşadığını, yoksa tamamen mi ayrıldığını merak ediyor. Sertel'in programdan ayrılma ihtimali izleyiciler için üzücü bir gelişme olabilir, çünkü Gelin Evi'nin neşeli ve samimi atmosferini oluşturan en önemli unsurlardan biri olarak görülüyordu.

Ezgi Sertel gerçekten programdan ayrıldı mı, yoksa sadece bir ara mı verdi? Ezgi Sertel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programdan ayrıldığını duyurdu.