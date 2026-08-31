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Ezan beklerken Lana Del Rey’i duydular! Şaşkına çeviren olay

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Çorum'da bir caminin hoparlörlerinden dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" adlı şarkısının yankılanması çevrede büyük şaşkınlık yarattı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından, yayının ses sistemine nasıl sızdığı merak konusu oldu.

Çorum'da bir caminin minaresinden ezan sesi yerine ABD'li sanatçı Lana Del Rey'in popüler şarkısı "Summertime Sadness" çalındı. Hoparlörlerden yükselen müziği duyan çevredeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

SİSTEME NASIL SIZILDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından, caminin ses sisteminden yabancı bir şarkının nasıl yayımlandığı sorusu merak konusu oldu. Merkezi ezan sistemine dışarıdan bir telsiz veya radyo frekansı müdahalesi (hacklenme) yapılmış olma ihtimali üzerinde durulurken, olayın sistemsel bir çakışmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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