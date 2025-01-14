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Eyyam-ı Biyd orucu nedir? 13-14-15 Ocak Aydınlık Günler orucu nasıl tutulur? 14 Ocak iftar saatleri!

Eyyam-ı Biyd orucu nedir? 13-14-15 Ocak Aydınlık Günler orucu nasıl tutulur? 14 Ocak iftar saatleri!
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Eyyam-ı Biyd orucu, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bir oruç türüdür. Ayın 13, 14 ve 15. günlerine denk gelen Aydınlık Günler'de tutulan bu oruç, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu nedir? 13-14-15 Ocak Aydınlık Günler orucu nasıl tutulur? İşte detaylar!

Eyyam-ı Biyd orucunun nasıl tutulacağına dair detaylar ve bu orucun önemi, İslam dininin ritüelleri arasında önemli bir yer tutuyor. Bu oruç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in tavsiye ettiği ve bizzat uyguladığı bir ibadettir. Hadis-i şeriflerde bu orucu tutmanın faziletleri belirtilmiş ve ayda üç gün oruç tutmanın insanın bütün yıl oruç tutmuş gibi sevap kazanmasına vesile olacağı bildirilmiştir. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu nedir? 13-14-15 Ocak Aydınlık Günler orucu nasıl tutulur? Detaylar haberimizde...

EYYAM-I BİRD ORUCU NEDİR?

Eyyam-ı Biyd orucu, İslam dininde hicri takvime göre her ayın 13., 14. ve 15. günlerinde tutulan nafile bir oruçtur. "Eyyam-ı Biyd" Arapça bir terim olup, "Beyaz Günler" veya "Aydınlık Günler" anlamına gelir. Bu günlerin "beyaz" olarak anılmasının sebebi, ayın dolunay dönemine denk gelmesi ve gecelerin aydınlık olmasıdır.

Eyyam-ı Biyd orucu nedir? 13-14-15 Ocak Aydınlık Günler orucu nasıl tutulur?

EYYAM-I BİRD ORUCU NASIL TUTULUR?

Eyyam-ı Biyd orucunu tutmak isteyenler, niyetlerini sabah namazından önce yapabilirler. Niyet, kişinin kalben oruç tutmayı istemesiyle gerçekleşir. "Niyet ettim Allah rızası için nafile orucu tutmaya" şeklinde bir niyet edilebilir.

Sahur Yapmak:

Oruca başlamadan önce sahur yapılması sünnettir. Sahur, bereketi artıran ve orucun daha rahat tutulmasını sağlayan bir ibadettir.

İftar ve Oruç Süresi:

Oruç, imsak vaktinde (sabah ezanı) başlar ve akşam ezanıyla sona erer. Bu süre boyunca yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durulmalıdır.

Nafile Oruç Olduğu Unutulmamalı:

Eyyam-ı Biyd orucu, farz bir ibadet değil, nafile bir ibadettir. Bu nedenle tutulması zorunlu değildir ancak büyük sevap kazanılacağı müjdelenmiştir.

14 OCAK İFTAR SAATLERİ

14 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'deki bazı iller için akşam ezanı vakitleri aşağıdaki gibidir:

İstanbul: 18:05

Ankara: 17:52

İzmir: 18:19

Bursa: 18:07

Konya: 17:59

Antalya: 18:09

Samsun: 17:35

Gaziantep: 17:42

Eskişehir: 18:02

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