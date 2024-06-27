Eyvah Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Babam filmi ne zaman, nerede çekildi?

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EYVAH BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sebastian, geleneksel İtalyan (Sicilyalı) Amerikalı babası Salvo'ya Amerikalı kız arkadaşına evlenme teklif etme planı hakkında bilgi verir ve Salvo, ailesiyle birlikte bir hafta sonu için onlara katılmakta ısrar eder. İki kültür arasındaki çatışmaya ve başlangıçta ortak hiçbir noktalarının olmadığı algısına rağmen, yaz tatili haftasonunun sonunda sonunda tek ve birleşik bir aile haline gelirler.

EYVAH BABAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 26 Mayıs 2023 (ABD)

Robert De Niro Salvo Maniscalco rolünde

Sebastian Maniscalco kendisi olarak

Leslie Bibb Ellie rolünde

Tigger rolünde Kim Cattrall

David Rasche Bill rolünde

Anders Holm Şanslı olarak

Brett Dier Doug rolünde