EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI | Mithat Bülent Özmen mi, Deniz Köken mi? YSK Seçim verilerine göre kim önde?

31 Mart 2024 Sakarya Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Sakarya'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Yusuf Alemdar, CHP'den adayı Azize Çeroğlu ve İYİ Parti'den Selçuk Kılıçaslan yarıştı. Peki, Mithat Bülent Özmen mi, Deniz Köken mi? YSK Seçim verilerine göre kim önde?

EYÜPSULTAN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Eyüpsultan Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Deniz Köken, CHP'nin adayı Mithat Bülent Özmen ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

EYÜPSULTAN'DA KİM ÖNDE? MİTHAT BÜLENT ÖZMEN Mİ DENİZ KÖKEN Mİ?

CHP - Mithat Bülent Özmen % 48,47

AK PARTİ - Deniz Köken % 42,14

İYİ PARTİ - Emel Bilenoğlu% 2,51



İstanbul Eyüpsultan İlçesi 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları