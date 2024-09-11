Eylül ayı, yazın son demlerini yaşadığımız, sonbaharın ise kendini hissettirmeye başladığı bir aydır. Bu dönem, bahçecilikle uğraşanlar için yeni ekim sezonunun başlangıcıdır. Hava sıcaklıklarının hafifçe düşmesi ve toprak neminin artması, birçok sebzenin ekimi için ideal koşulları yaratır. Peki, Eylül ayında hangi sebzeler ekilir? İşte yanıtı...

EYLÜL AYINDA HANGİ SEBZELER EKİLİR?

Ispanak: Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez sebzesi ıspanak, Eylül'de ekilen sebzeler arasında başı çeker. Hızlı büyümesi ve soğuk havalara dayanıklı olması nedeniyle bu ayda ekimi oldukça uygundur.

Lahana: Lahana, soğuğa karşı dayanıklı bir bitki olduğu için Eylül ayında ekimi yapılabilir. Özellikle kışın tüketilmek üzere bu sebzeyi ekmek akıllıca olacaktır.

Karnabahar: Eylül ayında toprakla buluşturabileceğiniz bir diğer sebze de karnabahardır. Ekimden birkaç ay sonra, kışın sofralarınızda bu lezzetli sebzeyi keyifle tüketebilirsiniz.

Pazı: Ispanak gibi pazı da serin havayı seven bir bitkidir ve Eylül ayı, bu sebzeyi ekmek için harika bir dönemdir. Kış boyunca pazının sağlıklı yapraklarından faydalanabilirsiniz.

Havuç: Havuç, uzun sürede büyüyen bir sebzedir ve Eylül ayında ekimi yapılabilir. Toprak altında yetiştiği için soğuğa dayanıklıdır ve kışın lezzetli bir şekilde tüketilebilir.

Turp: Turp, kısa sürede olgunlaşan bir sebze olduğu için Eylül ayında ekimi yapılabilir. Özellikle salatalarınıza taptaze ve çıtır turplar eklemek istiyorsanız, bu ay turp tohumlarını toprağa serpin.

Eylül ayı, sonbahar ve kış mahsullerini ekmek için ideal bir dönemdir. Mevsimsel geçişin sunduğu fırsatları değerlendirerek, kış aylarında hem sofralarınızı zenginleştirebilir hem de kendi yetiştirdiğiniz doğal ürünleri tüketmenin keyfini çıkarabilirsiniz.