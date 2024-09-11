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Eylül ayında hangi balık yenir?

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Eylül ayına girmemiz ile birlikte Eylül ayında hangi balık yenir merak ediliyor. Sonbaharın başlangıcı, deniz ürünlerinde en lezzetli dönemlerden birini müjdeler. Eylül ayı, taze balıkların sofralarımıza tat kattığı bir zamandır. Hangi balıkları tercih etmelisiniz? Peki, Eylül ayında hangi balık yenir?

Yazın kavurucu sıcağı geride kalırken denizlerin su sıcaklığı da düşmeye başlar ve balıkların yağlanma süreci hızlanır. Bu da balıkların hem daha lezzetli hem de besleyici olmasını sağlar. Eylül ayı, av yasağının sona erdiği ve balıkçıların teknelerini denize açtığı bir dönem olduğu için denizlerimizin en taze ürünlerini sofralarımızda görme fırsatı buluruz. Peki, Eylül ayında hangi balık yenir? İşte yanıtı...

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Palamut: Eylül ayı, palamutun sezonunun başladığı aydır. Yağlanmaya başlayan palamut, bu dönemde oldukça lezzetlidir. Izgara, buğulama ya da fırında pişirerek sofranıza sağlıklı ve lezzetli bir seçenek ekleyebilirsiniz.

Lüfer: Özellikle sonbaharın ilerleyen aylarında daha da lezzetlenen lüfer, Eylül'de de keyifle tüketilebilir. Limonla birlikte ızgara yapıldığında tadına doyum olmaz.

Çinekop: Lüfer ailesinin daha küçük üyesi olan çinekop, Eylül ayında bolca avlanır. Izgarası ve tava haliyle sofraları süsleyen çinekop, bu ayın gözde balıklarından biridir.

İstavrit: Hem ekonomik hem de bol bulunan istavrit, küçük boyutuna rağmen oldukça lezzetli bir balıktır. Tava ya da buğulama şeklinde pişirerek tüketebilirsiniz.

Sardalya: Yazın son günlerinden itibaren sardalyanın tadı iyice oturmaya başlar. Özellikle mangalda pişirilmiş sardalya, Eylül akşamlarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olabilir.

Sonbaharın ilk ayı olan Eylül, balık sezonunun açılmasıyla birlikte sofralarımızı zenginleştirir. Özellikle yağlı balıkların en lezzetli olduğu bu dönemi, sağlıklı ve besleyici öğünler oluşturmak için mutlaka değerlendirin.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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