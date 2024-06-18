Eylem Tok ve oğlunun duruşması ne zaman? ABD'deki duruşma neden ertelendi?

ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Peki, Eylem Tok ve oğlunun duruşması ne zaman? ABD'deki duruşma neden ertelendi?

EYLEM TOK VE OĞLUNUN DURUŞMASI NE ZAMAN?

Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

ABD'DEKİ DURUŞMA NEDEN ERTELENDİ?

ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi.