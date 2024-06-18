Eylem Tok ve oğlunun duruşması ne zaman? ABD'deki duruşma neden ertelendi?
ABD'de yaşayan Eylem Tok ve oğlunun duruşması merak konusu oldu. Duruşmanın ne zaman yapılacağı ve neden ertelendiği konusunda detaylar henüz belirsiz. Duruşmanın ertelenme sebepleri ve yeni tarihi hakkında bilgiler en kısa sürede paylaşılacak.
ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Peki, Eylem Tok ve oğlunun duruşması ne zaman? ABD'deki duruşma neden ertelendi?
EYLEM TOK VE OĞLUNUN DURUŞMASI NE ZAMAN?
Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi.
ABD'DEKİ DURUŞMA NEDEN ERTELENDİ?
ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi.