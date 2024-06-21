Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur hakkında son karar ne? Timur Cihantimur'un tutukluluğu devam ediyor mu?

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston kentinde yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili araştırmalar artıyor. Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur hakkında son karar ne? Timur Cihantimur'un tutukluluğu devam ediyor mu? İşte ayrıntılar...

TİMUR CİHANTİMUR SON DURUMU NE?

Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada hakim Donald Cabell, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti. İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevi şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK Mİ?

Savcı ise Cihantimur'un kaçma riski bulunduğunu belirterek ev gözetimine karşı çıkarken, şu an bulunduğu ıslahevinin şartlarının da kendisi için uygun olduğunda ısrar etti. Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, 14 Haziran'da annesi ile birlikte Boston'da yakalanmıştı. 18 Haziran'da ayrı olarak hakim karşısına çıkarılan anne oğulun kaçma riskine karşı gözaltı halinin devamına karar verilmişti. Söz konusu kazayla ilgili, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletmişti, mahkemede 2. duruşma tarihini bir hafta öne çekerek bugün için tarih vermişti.

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.