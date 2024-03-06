Eylem Tok kimdir, nereli kaç yaşında? Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan olayı ne? Oğlunu neden Mısır'a kaçırdı?

Ünlü yazar Eylem Tok, gündeme bir kaza haberi sonrasında geldi. 16 yaşındaki oğlu Timur Cihan'ın yaptığı trafik kazasında 1 kişinin ölmesi sonrasında olaylar patlak verdi. Eylem Tok, ölümlü kazayı işleyen oğlu Timur Cihan'ı kaçırmaya çalıştı. Vatandaşlar olayın detaylarını merak ediyor. Eylem Tok kimdir, nereli kaç yaşında? Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan olayı ne? Oğlunu neden Mısır'a kaçırdı? İşte ayrıntılar...

EYLEM TOK KİMDİR?

Eleştirmenler tarafından kendine özgü bir tarzı olduğu ifade edilen Eylem Tok'un, "Mihr", "Allah'ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturan Eylem Tok, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor.

EYLEM TOK'UN KARİYERİ

Eylem Tok'un eserleri, eleştirmenler tarafından kendine özgü bir tarzı olan yazarın başarısını yansıtıyor. "Mihr", "Allah'ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri, Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer alarak geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca, çocuk kitapları "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce", İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlanarak uluslararası arenada da başarı elde etmiştir.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kalarak sinema alanındaki yeteneğini de göstermiştir. Yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturan Eylem Tok, İstanbul'da yaşamını sürdürerek edebiyat ve sinema dünyasına katkıda bulunmaya devam etmektedir.

EYLEM TOK VE OĞLUNUN OLAYI NE?

Eylem Tok, 16 yaşındaki oğlu Timur Cihan'ın ATV motorunu tamir etmeye çalışan bir gruba ciple çarparak bir kişinin ölümüne neden olmasının ardından Mısır'a kaçmasıyla gündeme gelmiştir. Bu trajik olay, toplumda büyük bir infial yaratmış ve hukuki süreç başlatılmıştır. Eylem Tok'un kaçışı ve yaşananlar, kamuoyunda geniş çapta tartışılmış ve eleştirilere maruz kalmıştır.