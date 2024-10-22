"Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununda birlikte sahne alan Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın, gerçek hayatta da bir ilişki yaşadığına dair iddialar gündeme geldi. Özellikle son dönemde dikkat çeken ikili, oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da merak konusu olmuş durumda. Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti dizisindeki Kıvılcım karakteri ile izleyicilerin beğenisini kazanırken, Kerem Alışık da hem tiyatro hem de sinema dünyasındaki deneyimleriyle dikkat çekiyor. Peki, Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi?

EVRİM ALASYA VE KEREM ALIŞIK SEVGİLİ Mİ?

"Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununda birlikte sahne alan Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın, gerçek hayatta da bir ilişki yaşadığına dair iddialar gündeme geldi. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Alasya ve Alışık, geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülendi. İkili, birlikte keyifli anlar paylaşırken, gazetecilerin dikkatini çekti.