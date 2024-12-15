Evliya Çelebi Seyahatname'de en fazla hangi yiyecekten bahsedilmiştir.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaMarianna Yerasimosu'un yaptığı araştırmaya göre Evliya Çrlebi'nin 10 ciltlik Seyahatname'sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilmiştir. sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MARİANNA YERASİMOSU'UN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE EVLİYA ÇRLEBİ'NİN 10 CİLTLİK SEYAHATNAME'SİNDE EN FAZLA HANGİ YİYECEK ÇEŞİDİNDEN BAHSEDİLMİŞTİR.

A: Meyveler

B: Baharatlar

C: Deniz ürünleri

D: Çorbalar

Cevap : A