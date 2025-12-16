Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde eşine sıra dışı bir hediye alan bir kadın, Taylandlı masözlerden oluşan bir ekipten medikal masaj hizmeti satın aldı. Kadın, hediyeye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kızlar o kadar profesyonel ki eşim hediyemi çok sevdi" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, kullanıcılar arasında tartışma başlattı. Görüntüler birçok kişi tarafından eleştirilirken, gönderinin altına yapılan yorumlar dikkat çekti.

YORUMLAR İKİYE BÖLDÜ

Paylaşımın altına "Sonra da ağlıyorlar aldatıldım diye", "Mağarama döneyim bari", "Ben mi çok kıskancım acaba diye düşünmeden edemedim", "Söz kalmadı" ve "Senin de o midenden şüphe ettim" gibi yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar hediyeyi abartılı bulurken, bazıları ise tercihin kişisel olduğunu savundu.