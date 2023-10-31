Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi beklenen 150 bin TL evlilik kredisi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi imkanı sunulması bekleniyor. Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Peki, evlilik kredisi hangi banka veriyor? 150 bin TL evlilik kredisi nereden alınır? İşte detaylar...

Evlilik kredisi hangi banka veriyor? 150 bin TL evlilik kredisi nereden alınır?

Evlilik kredisi hangi banka veriyor? 150 bin TL evlilik kredisi nereden alınır? Milyonlarca gencin beklediği evlilik kredisinde heyecan dorukta. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz sıfır faizli kredi imkanı sağlanması bekleniyor. 48 ay vadeli 150 bin liralık kredinin Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı tahmin ediliyor.

EVLİLİK KREDİSİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Evlilik kredisinin çıkış tarihi ve nasıl alınacağına ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi imkanı çıkacağı tahmin ediliyor.

31 Ekim tarihli Kabine Toplantısı'nda evlilik kredisinin ele alınması bekleniyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum masaya yatırılacak.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞLADI MI?

Evlilik kredisine başvurular henüz başlamadı. Çalışmanın Meclis'te yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kimlerin faydalanabileceği belli olacak.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıklamış ve yeni evlenecek çiftlere faizsiz krediye dair de bilgi vermişti.

Erdoğan'ın konuya dair sözleri şöyle;

"Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşamış ve hemen her şeyini kaybetmiş gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız. Daha sonra Karadeniz doğal gazı ve Gabar petrolünden sağlayacağımız finansmanla projelerimizin kapsamını peyder pey genişleteceğiz. Devreye alacağımız yeni desteklerle hem aile yapımızı yoksulluk ve sapkınlık tehdidinden koruyacak hem de gençlerimize sahip çıkacağız." diye konuşmuştu.

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