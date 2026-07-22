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Evlenme ilanı veren Midyeci Ahmet işi iyice abarttı

Evlenme ilanı veren Midyeci Ahmet işi iyice abarttı Haber Videosunu İzle
Evlenme ilanı veren Midyeci Ahmet işi iyice abarttı
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Midyeci Ahmet, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeniden evlenmek istediğini duyurmuştu. Eş adayında aradığı kriterleri açıklayan fenomen isim, gönderisine yorum yapan tüm kadınları şubesine davet etti. Ünlü işletmeci, evlenmesi halinde Akaretler şubesinde 10 gün boyunca herkese bedava hizmet vereceğini vadetti.

Geçtiğimiz günlerde evlenmek istediği duyuran ve kriterlerini açıklayan Midyeci Ahmet, yeni bir açıklama yaparak adayları görüşmeye çağırdı.

Uzun zaman önce boşandığını ve 46 yaşında yeniden bir aile hayatı kurmak istediğini belirten Midyeci Ahmet, eş arayışı için çöpçatanlık uygulamalarını veya gece kulüplerini tercih etmediğini ifade etmişti. Niyetinin çok ciddi olduğunu vurgulayarak taliplerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan ünlü isim, aradığı kriterleri de takipçileriyle paylaşmıştı.

ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI

İlişkilerinde katı kuralları veya evlilik sözleşmesi gibi şartları olmadığını belirten Midyeci Ahmet, yalnızca normal ve temiz bir insanla hayatını birleştirmek istediğini aktarmıştı. Astrolojiye de önem verdiğini gizlemeyen ünlü işletmeci, karakter olarak daha iyi anlaştığını düşündüğü Akrep, Kova, Yay ve Terazi burçlarını özellikle tercih ettiğini dile getirdi.

YORUM YAPANLARI ŞUBESİNE DAVET ETTİ

Midyeci Ahmet'in bu sıradışı evlilik ilanı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gelen yoğun ilginin ardından yeni bir açıklama daha yapan ünlü isim, evlilik videosunun altına yorum yapan tüm takipçilerini şubesine davet ederek teşekkürlerini iletti.

Bu arayışının mutlu sonla bitmesi halinde müşterilerine de eşi görülmemiş bir jest yapacağının sözünü veren Midyeci Ahmet, eğer sosyal medya vesilesiyle doğru insanı bulup nikah masasına oturursa, İstanbul Akaretler'deki şubesinde 10 gün 10 gece boyunca tüm ürünlerin tamamen ücretsiz olacağını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
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