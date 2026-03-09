Haberler

Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Bir kadın, evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı "Düğünüm yarın, maalesef hâlâ eski sevgilimi seviyorum" yorumunu görünce saatler sonra yapılacak düğünü iptal etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir ekran görüntüsü kısa sürede gündem oldu. İddiaya göre evlenmeye hazırlanan bir erkek, sosyal medya platformunda yaptığı yorumda "Düğünüm yarın, maalesef hala eski sevgilimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

GELİN ADAYI YORUMU GÖRÜNCE...

Paylaşımın kısa sürede yayılması üzerine durum gelin adayının da dikkatini çekti. Yorumu gören kadın, düğüne saatler kala evlilik kararından vazgeçti.

"ESKİ SEVGİLİSİNİN PEŞİNE DÜŞEBİLİR"

Kadın, kendisini etiketleyen kullanıcılara yaptığı açıklamada, "Beni etiketlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden teşekkürler. Şunu baştan söyleyeyim, ortada bir düğün olmadı; diğer eski sevgilisinin peşine düşebilir." ifadelerini kullandı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları;

  • Böyle bir öküzle evlenilmez zaten... Kızın verilmiş sadakası varmış.
  • Kız ucuz kurtulmuş.
  • Neyse ki evlenmemiş.
  • İşte birilerinin hayatlarını öyle karartıyorlar
Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıALPEREN AKINCI HD:

Haberle hikaye arasındaki fark; biri uydurulmuş olması diğeri gerçek hayattan zaman,yer, şahıslar ve olay bildirerek bilgilere dayanmasıdır. Yalandan hikayelerle Toplumun Sinir uçları ile oynamaya, ayrıştırmaya Fitne fesat sokmaya devam

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMali:

kızın verilmiş sadakası varmış

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

