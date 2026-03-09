Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Sosyal medyada paylaşılan bir ekran görüntüsü kısa sürede gündem oldu. İddiaya göre evlenmeye hazırlanan bir erkek, sosyal medya platformunda yaptığı yorumda "Düğünüm yarın, maalesef hala eski sevgilimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

GELİN ADAYI YORUMU GÖRÜNCE...

Paylaşımın kısa sürede yayılması üzerine durum gelin adayının da dikkatini çekti. Yorumu gören kadın, düğüne saatler kala evlilik kararından vazgeçti.

"ESKİ SEVGİLİSİNİN PEŞİNE DÜŞEBİLİR"

Kadın, kendisini etiketleyen kullanıcılara yaptığı açıklamada, "Beni etiketlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden teşekkürler. Şunu baştan söyleyeyim, ortada bir düğün olmadı; diğer eski sevgilisinin peşine düşebilir." ifadelerini kullandı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları;

Böyle bir öküzle evlenilmez zaten... Kızın verilmiş sadakası varmış.

Kız ucuz kurtulmuş.

Neyse ki evlenmemiş.

İşte birilerinin hayatlarını öyle karartıyorlar

