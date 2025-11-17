Evde restoran kalitesinde iskender yapmak artık hayal değil. "Kağıtta Yaprak Döner (Ev Yapımı İskender)" tarifi, yumuşacık ve tel tel ayrılan kıyma, tereyağında kızarmış pideler ve nefis domates sosu ile klasik iskender lezzetini evinize taşıyor. Peki, Evde döner nasıl yapılır? Viral olan kağıtta yaprak döner (ev yapımı iskender) tarifi! Detaylar...

KAĞITTA YAPRAK DÖNER (EV YAPIMI İSKENDER) NASIL YAPILIR?

Evde restoran lezzetinde iskender hazırlamak artık hayal değil. Kağıtta Yaprak Döner (Ev Yapımı İskender), özellikle kıymanın tel tel açılması ve sosun tereyağında özenle hazırlanmasıyla evlerinizde muhteşem bir sunum sağlar. Bu tarif, hem pratik hem de lezzet açısından klasik iskenderi aratmayan bir deneyim sunar. Fırında pişen etin kağıt arasında yumuşaklığı ve pidelerin tereyağında kızarması, her lokmada geleneksel tatları modern dokunuşla buluşturur.

Bu yazıda, tarifin tüm ayrıntılarını adım adım anlatıyor, malzeme listesinden pişirme tekniklerine kadar her detayı aktarıyoruz.

KAĞITTA YAPRAK DÖNER (EV YAPIMI İSKENDER) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Lezzetli bir Kağıtta Yaprak Döner (Ev Yapımı İskender) hazırlamak için malzemelerimizi üç ana kategoriye ayırdık: et için, taban için ve sos ile servis için.

Et İçin Malzemeler

600 gram kıyma

1 küçük soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Taban İçin Malzemeler

2 adet tırnak pide

Sos İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı domates sosu

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

Üzeri İçin

1 dolu yemek kaşığı tereyağı

KAĞITTA YAPRAK DÖNER (EV YAPIMI İSKENDER) TARİFİ NASIL YAPILIR?

Adım adım uygulandığında, kağıtta yaprak döner tam kıvamında ve tel tel ayrılmış olacaktır. İşte püf noktalarıyla tarif:

1. KIYMA HAZIRLIĞI

Öncelikle soğanımızı rendeleyin. Yoğurma kabına kıyma, yoğurt, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi alıp en az 10 dakika yoğurun. Bu adım, kıymanın tel tel ayrılması ve pişince yumuşak bir doku kazanması için kritik önem taşır.

İpucu: Dilerseniz mutfak robotu kullanarak kıymayı daha da ince hale getirebilirsiniz.

2. KIYMA RULOLARININ HAZIRLANMASI

Kıymayı üç eşit parçaya bölün. Her parçayı iki yağlı kağıt arasında merdane ile incecik açın. Açtığınız kıyma levhalarını rulo yaparak fırın tepsisine yerleştirin.

Fırını 180-190 dereceye ısıtın ve kıymaları 20-25 dakika pişirin.

Etlerin yumuşak ve tel tel ayrılmış olması, en kritik noktadır.

İpucu: Servis için tepsiye közlenmiş biber ve domates ekleyebilirsiniz.

3. SOSUN HAZIRLANMASI

Tencereye tereyağı ve salçayı alın. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine domates sosu, sarımsak ve tuzu ekleyin. Yaklaşık yarım çay bardağı su ilavesi ile kısık ateşte sosu özleşene kadar pişirin.

4. PİDELERİN HAZIRLANMASI

Pideleri küp küp doğrayın ve az tereyağı ile tavada kızartın. Fırından çıkardığınız etleri kağıttan çıkarıp, pideleri kızarttığınız tavada az tereyağı ile kısa bir süre çevirin.

5. SERVİS ÖNERİSİ

Servis tabağına önce pideleri yerleştirin. Üzerine hazırladığınız domates sosunu gezdirin ve ardından kağıtta yaprak döner rulolarını ekleyin. Son olarak tereyağını kızdırıp üzerine gezdirin. Yanında közlenmiş biber, domates ve yoğurt ile servis edin.