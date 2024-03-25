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Evcil köpek vahşice öldürüldü! Banu Parlak olayla ilgili ne söyledi? Köpeği ne yaptı?

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Engin ve Dilan Polat'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve daha önce güzellik merkezleri kurşunlanan Banu Parlak'ın tasmasız gezdirdiği köpeği, başka bir köpeğe saldırarak öldürdü. Parlak'tan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.Evcil köpek parçalanarak öldürüldü! Banu Parlak'ın olayla ilgili ne söyledi?

BANU PARLAK KÖPEĞİNİ NASIL SAVUNDU? NE DEDİ?

Görüntülerin sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından Instagram hesabından açıklama yayınlayan Banu Parlak, şu ifadeleri kullandı: "24.03.2024 tarihinde sizlerin de bildiği, sürekli olarak paylaştığım alabai cinsi drago isimli köpeğim başkaca bir köpeği koklamak ve oynamak için yanına gittiğinde diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Maruz kaldığı şiddet neticesinde de saldırgan bir tavır sergilemiştir. Bu zamana kadar bir defa dahi kimseye karşı saldırgan tavır göstermeyen dragomun sadece başka bir köpekle oynamak onu koklamak istediği için maruz kaldığı saldırı sonucunda verdiği saldırgan tepkiden dolayı hiç istemediğim bir şekilde başkaca bir köpek zarar görmüştür."

BANU PARLAK ÖLDÜRÜLEN KÖPEKLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

"Aleyhimde yapılan hayvana şiddet gibi alakasız paylaşımları kabul etmiyorum. Böyle bir hadise yaşanırken video kaydı yapma gereksinimi duyan zihniyeti kınıyorum ve sizlerin takdirine bırakıyorum. Video kaydında da görüldüğü gibi· canla başla köpeğimi· zapt etmeye çalışırken bir başkasının video kaydı alma gereksinimi duyması ve bunu aleyhimde bir delil gibi algı yaratarak servis etmesi insanlığın bittiğini bir kez daha göstermektedir. Bu hadiseden kaynaklı olarak aleyhime yapılacak her türlü saldırı karşısında hukuki haklarımı 0kullanacağim. Tekrar belirtmek isterim ki bu hadiseden dolayı çok üzgünüm."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Banu Parlak Hukuk 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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