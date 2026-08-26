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Ev Kadınlarının Emekliliği İçin Yeni Düzenleme Sinyali

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2024'ten beri üzerinde çalışılan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta ile sosyal güvenceye alınması konusu henüz netleşmedi. Bugün de mevcut isteğe bağlı sigorta ile prim tamamlayarak emeklilik mümkün.

Ev kadınlarının emekliliği için 2024 yılından beri çalışma yapılıyor. Aktif sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek.

Ancak henüz bir gelişme yok, bu konu ne zaman gündeme gelecek belli değil. Ev kadınları bugün de isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Çalışmaya ara verenler veya prim günü eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup prim günlerini tamamlayarak emekli olabilir, maaş alabilir. Noyan Doğan'ın yazısı.

Kaynak: Haber Merkezi
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