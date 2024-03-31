ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde? Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları!

Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde soruları gündeme gelirken, Ankara Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve Ankara'nın Etimesgut ilçe belediye başkanı kim olduğu sorgulanıyor. MHP'den Enver Demirel olurken CHP'den Erdal Beşikcioğlu aday oldu. Peki, Etimesgut seçim sonuçları 2024! Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde? Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları!

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU MU ENVER DEMİREL Mİ ÖNDE?

Ankara'nın Etimesgut ilçe belediye başkan adayları CHP'den Erdal Beşikcioğlu olurken MHP'den Enver Demirel aday oldu. Güncel oy oranlarına göre, MHP'nin adayı Enver Demirel %35,30 oy alırken Erdal Beşikcioğlu %53,47 oy oranı ile rakibinden öndedir.

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Oy verme sürecinin sona ermesi ve yayın yasağının sona ermesinin ardından, sandıkların açılmasıyla birlikte hangi partiye ne kadar oy verildiğini Haberler.com Seçim Sayfası'ndan takip edebileceksiniz.

İlk sonuçlar açıklandıktan hemen sonra, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği", "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" sonuçlarını görmek için Ankara Seçim Sonuçları 2024 linkine tıklayabilirsiniz.