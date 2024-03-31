81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde? Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde soruları gündeme gelirken, Ankara Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve Ankara'nın Etimesgut ilçe belediye başkanı kim olduğu sorgulanıyor. MHP'den Enver Demirel olurken CHP'den Erdal Beşikcioğlu aday oldu. Peki, Etimesgut seçim sonuçları 2024! Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde? Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları!

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU MU ENVER DEMİREL Mİ ÖNDE?

Ankara'nın Etimesgut ilçe belediye başkan adayları CHP'den Erdal Beşikcioğlu olurken MHP'den Enver Demirel aday oldu. Güncel oy oranlarına göre, MHP'nin adayı Enver Demirel %35,30 oy alırken Erdal Beşikcioğlu %53,47 oy oranı ile rakibinden öndedir.

ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde? Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları!

2024 ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Oy verme sürecinin sona ermesi ve yayın yasağının sona ermesinin ardından, sandıkların açılmasıyla birlikte hangi partiye ne kadar oy verildiğini Haberler.com Seçim Sayfası'ndan takip edebileceksiniz.

İlk sonuçlar açıklandıktan hemen sonra, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği", "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" sonuçlarını görmek için Ankara Seçim Sonuçları 2024 linkine tıklayabilirsiniz.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Erdal Beşikçioğlu Enver Demirel Etimesgut Ankara Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

2024 SELÇUK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Selçuk'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BAYINDIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Bayındır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 TORBALI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Torbalı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MENDERES YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Menderes'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 SEFERİHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Seferihisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BORNOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Kemalpaşa'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? Seçimi kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçiminde kazanan adaylar kimler? Recep Tayyip Erdoğan CANLI İZLE! 31 Mart Yerel Seçim Erdoğan konuşması canlı yayın! 2024 BAYRAKLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Bayraklı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KARŞIYAKA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Karşıyaka'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ÇİĞLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Çiğli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BUCA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Buca'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 GAZİEMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Gaziemir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MUSTAFAKEMALPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Mustafakemalpaşa'da hangi parti, kim önde? Şükrü Erdem mi, Ahmet Beygirci mi kazanıyor? 2024 KARABAĞLAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Karabağlar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title