Estetik ameliyat olmak isteyenler dikkat! Uzmandan “hayır” uyarısı

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Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hikmet Can Doğruel, meme estetiğinde doğru planlama ve kişiye özel yaklaşımın önemine dikkat çekti. İmplantların sanıldığı gibi balon şeklinde patlamadığını belirten Doğruel, büyük memenin sırt ve bel ağrılarına yol açabildiğini, meme dikleştirme ameliyatında ise protezin her zaman gerekli olmadığını söyledi. Meme ameliyatı sonrası çoğu hastanın emzirebildiğini ifade eden Doğruel, sosyal medyanın estetik algısını etkilediğini belirterek estetik cerrahın gerektiğinde hastaya “hayır” diyebilmesi gerektiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYA ESTETİK ALGISINI DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyanın insanların güzellik ve estetik anlayışını önemli ölçüde etkilediğini belirten Doğruel, “Sosyal medya insanın estetik algısını önemli ölçüde etkiliyor” dedi. Sosyal medyada görülen görüntülerin estetik beklentileri şekillendirebildiğine dikkat çeken Doğruel, hastaların beklentilerinin de operasyon planlamasında dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

“HASTAYI BAŞKA BİRİNE BENZETMEK DEĞİL”

Estetik cerrahinin amacının hastayı başka bir kişiye dönüştürmek olmadığını vurgulayan Doğruel, “Estetik cerrahın amacı, bir kişiyi başka bir kişiye benzetmek değildir” dedi.

Meme estetiğinde vücut oranlarının önemine dikkat çeken Doğruel, “Meme estetiği planlarken vücut oranlarına dikkat ediyorum” ifadelerini kullandı. Estetik operasyonlarda en önemli aşamalardan birinin ameliyat öncesi doğru planlama olduğunu belirten Doğruel, “Estetik ameliyatlarda en önemli aşamalardan biri doğru planlamadır” dedi.

“İMPLANT İNSANLARIN DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ BALON ŞEKLİNDE PATLAMIYOR”

Meme implantlarıyla ilgili kamuoyunda oluşan yanlış algılara da değinen Doğruel, “İmplant insanların düşündüğü gibi balon şeklinde patlamıyor” ifadelerini kullandı. Meme estetiğinde kullanılan implantlarla ilgili merak edilenleri anlatan Doğruel, operasyon öncesinde hastaların doğru şekilde bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

"BÜYÜK MEME SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR"

Meme büyüklüğünün bazı kişilerde fiziksel sorunlara neden olabileceğini belirten Doğruel, “Büyük memenin yarattığı ağırlık, kronik sırt ve bel ağrılarına sebep olabiliyor” dedi. Meme estetiğinin yalnızca görünüm amacı taşımadığını belirten Doğruel, hastanın şikâyetleri ve vücut yapısının da operasyon planlanırken değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"MEME DİKLEŞTİRMEDE PROTEZ HER ZAMAN GEREKLİ DEĞİL"

Meme dikleştirme ameliyatıyla ilgili merak edilenlere de yanıt veren Doğruel, “Meme dikleştirme ameliyatında protez şart değil” dedi. Her hastanın meme yapısının farklı olduğunu belirten Doğruel, uygulanacak yöntemin kişiye göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

"MEME ESTETİĞİ YAŞI ÇOK KÜÇÜK YAŞLARA İNDİ"

Meme estetiğine yönelik taleplerin geçmişe kıyasla daha erken yaşlarda görülmeye başladığını belirten Doğruel, “Meme estetiği yaşı çok küçük yaşlara indi” dedi. Sosyal medyanın estetik algısı üzerindeki etkisine yeniden dikkat çeken Doğruel, özellikle gençlerin estetik beklentilerinin değerlendirilmesinde kişisel özelliklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

MEME AMELİYATI SONRASI EMZİRME MÜMKÜN MÜ?

Meme ameliyatı geçiren kadınların daha sonra çocuk sahibi olduklarında emzirip emziremeyeceği sorusuna da değinen Doğruel, “Hastaların büyük çoğunluğu meme ameliyatı sonrası emzirebiliyor” dedi.

“İKİ MEME BİRBİRİNİN İKİZ KARDEŞİ DEĞİL, KIZ KARDEŞİDİR”

Meme asimetrilerinin de estetik cerrahide sık karşılaşılan konulardan biri olduğunu belirten Doğruel, “Meme asimetriği çok belirginse cerrahi müdahalede bulunuyoruz” dedi. İki meme arasında doğal farklılıklar bulunabileceğine dikkat çeken Doğruel, bu durumu “İki meme birbirinin ikiz kardeşi değil, kız kardeşidir” sözleriyle anlattı.

ESTETİK CERRAH HER TALEBİ KABUL ETMEMELİ

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de estetik cerrahların hastaların taleplerine yaklaşımı oldu. Doğruel, cerrahın her isteği yerine getirmek yerine gerektiğinde hastaya “hayır” diyebilmesi gerektiğini belirterek “Estetik cerrah gerektiğinde hastaya ‘Hayır’ demeli” dedi. Meme estetiğinin standart bir uygulama olmadığını vurgulayan Doğruel, “Meme estetiği tamamen kişiye özel bir cerrahidir” ifadeleriyle operasyon öncesi doğru değerlendirme ve planlamanın önemini bir kez daha dile getirdi.