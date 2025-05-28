Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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'Eşref Rüya' dizisinden büyük heyecan uyandıran yeni bir fragman yayınlandı. Tutkularla ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesini anlatacak olan dizi, yayınlanan fragmanıyla merak dozunu yükseltiyor. Peki, Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizide 'Nisan' isimli genç bir müzisyene hayat veren Eşref Rüya'nın başrol oyuncularından Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda Sertab Erener'in en sevilen şarkılarından biri olan 'Rüya'yı seslendiriyor. Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimlerinin büyük bir bölümü İstanbul'da gerçekleşiyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

21 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 9. bölümünde Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalmışlardır. Eşref bir yandan Nisan'ı korumak için çabalarken diğer tarafta ona ihanet edenin kimliğini bulmaya çalışır. Eşreflerin yokluğu ekibin alarm vermesine sebep olurken, kumpası hazırlayan Kadir olayları gizlice takip eder. Çiğdem, Atıf'a yaptığı hamleyle büyük bir çıkmaza girer. Oyununu devam ettirmek için büyük riskler almaya hazırdır. Kadir'in üzerindeki şüpheler artarken, ihanetini gizlemek için elinden geleni yapacaktır.

Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşref Rüya 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşref Rüya fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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