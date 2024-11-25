Esra Özmen kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen biyografisi!

Esra Özmen, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Esra Özmen kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Esra Özmen kimdir? Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Esra Özmen kimdir? Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ESRA ÖZMEN KİMDİR?

Esra Özmen, 28 Mart 1976'da İzmir'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda yükseköğrenimini tamamlayan Özmen, genç yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyarak 19 yaşında şarkı söylemeye başladı. Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon sunuculuğu da yaptı.