Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

Psikolog Esra Ezmeci'nin sosyal medya hesabından bir takipçisinden gelen soruyu paylaşması büyük tepki topladı.

ESRA EZMECİ'YE TEPKİ ÇEKEN SORU

Takipçisinin, "Kocam, bir kez başka biriyle birlikte olmama izin verirsem bana araba alacağını söylüyor. Kabul etmeli miyim?" şeklindeki sorusunu yayınlayan Ezmeci'nin paylaşımı dikkat çekti.

Paylaşım kısa sürede yayılarak binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı ve sosyal medyada hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ezmeci, evlilikte sadakatin maddi bir bedel karşılığında pazarlık konusu yapılmasının, ilişkinin temel dinamiklerini ve bireyin öz saygısını ciddi şekilde zedeleyeceğini vurguladı.