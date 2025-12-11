Haberler

Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...
Psikolog Esra Ezmeci'ye bir izleyicisinden gelen soru dikkat çekti. Ezmeci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı, "Kocam, bir kez başka biriyle birlikte olmama izin verirsem bana araba alacağını söylüyor. Kabul etmeli miyim?" tepkilere neden oldu.

ESRA EZMECİ'YE TEPKİ ÇEKEN SORU

Takipçisinin, "Kocam, bir kez başka biriyle birlikte olmama izin verirsem bana araba alacağını söylüyor. Kabul etmeli miyim?" şeklindeki sorusunu yayınlayan Ezmeci'nin paylaşımı dikkat çekti.

Paylaşım kısa sürede yayılarak binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı ve sosyal medyada hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ezmeci, evlilikte sadakatin maddi bir bedel karşılığında pazarlık konusu yapılmasının, ilişkinin temel dinamiklerini ve bireyin öz saygısını ciddi şekilde zedeleyeceğini vurguladı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRealist:

Bu kadında. psikolog görünümünde, toplaman ahlakını bozarak fuhuşu özendirmekten içeri alınmalı...

Haber YorumlarıErva&Zumranaz Çiğdem:

birkaç kez evlilik yapıp kendine aklı yetmeyen zavallı millete ilişki aklı veriyor..hadi onuda geçtim heryerin estetik sen kendinle bile barışık değilsin millete ne aklı veriyorsun..hadi bu para için yapar ya bundan akıl alanların aklı var mı acep..türkiye işte normallll

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Rezilliğin geldiği son nokta

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
