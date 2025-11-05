Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, estetik mi yaptırdı?

Psikoloji alanındaki çalışmaları, televizyon programları ve yazdığı kitaplarla geniş bir kitleye ulaşan Esra Ezmeci, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hem mesleki başarıları hem de kişisel hayatıyla merak edilen Ezmeci hakkında "Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında, estetik yaptırdı mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Uzman Klinik Psikolog, yazar ve televizyon programı sunucusu olan Esra Ezmeci, psikoloji alanındaki çalışmaları ve yazdığı kitaplarla geniş bir kitle tarafından tanınmaktadır. İstanbul doğumlu olan Ezmeci, insan ilişkileri, bağımlılık tedavisi ve kişisel gelişim üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir. Bilimsel altyapısını klinik psikoloji ve adli bilimler alanlarında aldığı eğitimlerle güçlendiren Ezmeci, aynı zamanda geliştirdiği "geçmiş temizleme terapisi" yöntemiyle birçok danışanına destek olmuştur.

ESRA EZMECİ KAÇ YAŞINDA?

1 Ağustos 1986 yılında İstanbul'da doğan Esra Ezmeci, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Genç yaşta başladığı akademik ve profesyonel kariyerinde kısa sürede başarı basamaklarını tırmanmış, Türkiye'nin tanınan uzman psikologlarından biri haline gelmiştir.

ESRA EZMECİ NERELİ?

Esra Ezmeci, doğma büyüme İstanbulludur. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamış, eğitim ve meslek hayatını da burada sürdürmüştür. Babası Suat Ezmeci, annesi ise Seval Ezmeci'dir. İstanbul kültürünün içinde yetişmiş olması, onun insan ilişkileri ve şehir yaşamına dair gözlemlerini mesleğine başarıyla yansıtmasını sağlamıştır.

ESRA EZMECİ'NİN KARİYERİ

Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle bitirmiş, ardından aynı üniversitede klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yapmıştır. Şu anda adli bilimler alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Ezmeci, mesleki stajını İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde tamamlamış, ardından uzun yıllar Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Günümüzde ise İstanbul Etiler'deki "Terapievreni" adlı merkezinde danışanlarına hizmet vermektedir.

Kariyeri boyunca aile ve ilişki terapisi, bağımlılık tedavisi, ergen psikolojisi ve bireysel danışmanlık alanlarında çalışmalar yürütmüş; psikolojik farkındalık oluşturmayı hedefleyen pek çok televizyon programı hazırlayıp sunmuştur.

FOX TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ezmeci, aynı zamanda çok satan kişisel gelişim ve psikoloji kitaplarının yazarıdır.

Yazarın yayımlanan kitapları şunlardır:

Süt Lekesi (2018)

Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir (2019)

Kararı Ben Veririm (2020)

Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever (2021)

İz Bıraktığın Kadar Varsın (2021)

Esra Ezmeci, akademik bilgisi, televizyon programları ve kitaplarıyla Türkiye'de psikoloji bilincinin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır.