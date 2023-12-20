Üye Girişi
Haberler

Esra Erol'un programına katılan kadın, "pırasa" tiki olan eşini canlı yayında bayılttı

Güncelleme:
Abone Ol

Esra Erol'un sunduğu bir televizyon programında ilginç bir olay yaşandı. Pırasaya tiki olan bir konuk, eşinin 'pırasa' sözleri karşısında bayıldı. Canlı yayında bayılan konuk için sağlık ekipleri stüdyoya çağrıldı. Olay, izleyenler arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Esra Erol'un sunduğu bir televizyon programına ilginç anlar damgasını vurdu. Pırasaya tiki olan eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem isimli kadın, kocası bayılana kadar "pırasa" dedi. Muhammet isimli şahıs ise, eşinin sözleri sonrası canlı yayında bayıldı.

CANLI YAYINDA YERE YIĞILDI

Eşi tarafından terk edildiğini söyleyen bir kişi, eşinin "pırasa" sözleri karşısında krize girdi. Pırasaya tiki olduğu öğrenilen Muhammet isimli şahıs canlı yayında bayıldı.

Esra Erol'un programına katılan kadın, 'pırasa' tiki olan eşini canlı yayında bayılttı

Esra Erol, "pırasa" sözü sonrası bayılan Muhammet'e müdahale etmeleri için sağlık ekiplerini stüdyoya çağırdı.

Kaynak: Haberler.com / Televizyon

Esra Erol Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

20 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? DİSK asgari ücret talebi 2024! DİSK asgari ücret teklifi ne kadar, kaç TL? Urawa - Manchester City maç özeti! (VİDEO) Urawa - Manchester City maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Gaziantep FK - Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı özeti nereden izlenir? Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İstanbulspor küme düşecek mi? İstanbulspor - Trabzonspor maçı hakemi kim? Olaylı geçen İstanbulspor - TS maçını kim yönetiyordu? İstanbulspor - Trabzonspor ne zaman oynanacak? AK Parti İstanbul adayı kim olacak, belli oldu mu? İstanbulspor sahadan çekildiği pozisyon hakem yorumu ne, penaltı mı? İstanbulspor - Trabzonspor maç özeti! (VİDEO) İstanbulspor - Trabzonspor maçı özeti nereden izlenir? Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title