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Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne?

Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne?
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Esra Erol'un programında gündeme gelen Nazile Hanım'ın yasak aşk ilişkisi olayı merak konusu oldu. İzleyiciler, Nazile Hanım'ın durumunu ve yaşadığı olayın detaylarını öğrenmek istiyor.

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da yeni bir olayla daha gündeme geldi. Esra Erol programına katılan Nazile hanım, evli kızının üvey babasıyla kaçtığını iddia etti. Olayın detayları ve programda yaşananlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birçok kişi, Nazile Hanım'ın kızı ve kocasının nerede olduğunu araştırıyor. Peki, Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL NAZİLE HANIM OLAYI NEDİR?

Daha önce 3 evlilik yapan ve 5 çocuğu olan Nazile Hanım, 5 yıldır imam nikahı kıyarak birlikte yaşadığı Mehmet Bodur ve ilk evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşında evli ve çocuklu olan kızı Kübra Akpınar'ın kaçtığı iddiasıyla Çanakkale'den Esra Erol'a geldi. Nazile, açıklamasında "Bir kız annesinin kocasıyla kaçar mı? Benim 9 yaşında kızım var. Kucağına alıyordu, oturtuyordu." deyince herkes şoke oldu. Esra Erol 9 yaşındaki kız çocuğuna yaklaşımına kızdı ve "Bu benim midemi çok bulandırdı. Bir kere bu adamın ne kadar iğrenç olduğunu anlaman lazım" diyerek küplere bindi.

Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne?

YASAK AŞK OLAYI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Üvey babasıyla kaçan Kübra yayına bağlanarak üvey babasının yanında olduğunu itiraf etti. "Benim resmimi ve Mehmet'in resmini kaldırır mısınız? Evet Mehmet'in yanındayım. Boşanmış biriyim. Mehmet benim şu an hiçbir şeyim olmuyor. Beraber kaçmadık. İlişkim olmadı, boşandıktan sonra babamın evine gittim 2 ay orada kaldım. Sonra çocuklarımı görmeye gittim. Sonra da Mehmet Emin gelip beni aldı. Saklanma gibi bir durumum yok. Beraber kaçmadık, beraber geldik" dedi.

Kübra, "Mehmet Bey'i veriyorum açıklamayı o yapsın size" diyerek üvey babasına telefonu verdi. Mehmet, "Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Fotoğrafımı kaldırın. Bu kadının boşanmasının tek sebebi annesi. Kızla aramda bir ısınma yaşandı. Tatilde ilk kez görmedim. Daha önce evine gitmiştik yemek yemiştik. Boşanma aşamasında başladı ilişkimiz. Kendisi eşyalarını topladı, kendi geldi. Bulunduğum şehre Kübra geldi. Cinsel birlikteliğimiz olmadı." dedi.

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