ESRA EROL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli?

Esra Erol'da programı ile seyircisiyle buluşan Esra Erol'un özel hayatı araştırılıyor. Sunucunun nereli olduğu, kaç yaşında olduğu merak edilen konular arasında yerini alıyor. Peki Esra Erol kimdir? İşte detaylar...

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982'de İstanbul Eyüp'te doğmuştur. Aslen Sinoplu olan Esra Erol'un babası polis, ve kendisinin dört kardeşi bulunmaktadır: Pervin, Filiz, Eda ve Bihter. İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olmuş ve daha sonra açık öğretim fakültesinden mezun olmuştur. Diksiyon ve spikerlik kursu için Maltepe Üniversitesi'ne giden Esra Erol, ardından Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim almıştır. Evlilik programı sunuculuğuna Flash TV'de "Desti Izdivaç" programıyla başlayan Esra Erol, daha sonra ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülüne layık görülmüştür. Ali Özbir ile evli olan Esra Erol, 2 çocuk annesidir.

Esra Erol, canlı yayında Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştur. İlk çocukları İdris Ali, 23 Temmuz 2011 tarihinde dünyaya gelmiştir. İkinci oğulları Ömer Erol ise 2017 yılında doğmuştur.