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Esra Erol'da canlı izle! 2 Eylül Esra Erol HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle!

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Esra Erol'da bugün ATV'de yeni sezona başlıyor. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen popüler evlilik programı 'Esra Erol'da' 2 Eylül tarihli yeni bölümünün canlı izleme linki yayınlandı. HD kalitesinde canlı izlemek isteyen izleyiciler, belirtilen link üzerinden programı takip edebilirler.

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Esra Erol'da canlı izle! 2 Eylül Esra Erol HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle!

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu.

5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo- Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu. İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı. 2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

ESRA EROL CANLI İZLE

Esra Erol'da canlı izle! 2 Eylül Esra Erol HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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