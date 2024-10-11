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ESRA EROL CANLI İZLE Esra Erol canlı izleme linki! Erol Erol saat kaçta, ne zaman? Esra Erol son bölümde ne oldu?

ESRA EROL CANLI İZLE Esra Erol canlı izleme linki! Erol Erol saat kaçta, ne zaman? Esra Erol son bölümde ne oldu?
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Esra Erol'un sevilen programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayın saatleri ve izleme yöntemleri hakkında bilgi arayışında. Her gün ekran başına kilitleyen program, aile meseleleri, sosyal sorunlar ve güncel olaylarla geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

ATV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi hafta içi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Geniş seyirci kitlesine hakim olan Esra Erol'da programı ilgiyle takip ediliyor. Seyirciler hafta içi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri ATV Esra Erol'da programının canlı yayın linkini araştırıyor. Peki, Erol Erol saat kaçta, ne zaman? Esra Erol canlı izleme linki!

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Televizyon ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16:00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

ESRA EROL CANLI İZLE Esra Erol canlı izleme linki! Erol Erol saat kaçta, ne zaman? Esra Erol son bölümde ne oldu?

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Esra Erol'da bugün; Sesini değiştirerek ekrana bağlanan kişi, "Özge ile aynı mekanda çalışıyorduk. Özge bir gün bana kuzeninin arkadaşı İbrahim'e aşık olduğunu söyledi" dedi. Özge ve İbrahim arasında gizli bir ilişki olduğunu iddia eden Gizli tanık Özge ve İbrahim'in bir fotoğraf çekildiğini, bu fotoğrafın Veysel ve Kübra'nın eline geçmesinden korktuklarını anlattı.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancıklı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu. İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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