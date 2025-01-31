5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Esra Erol bitti mi, yayından kaldırıldı mı, final mi yaptı?

Esra Erol bitti mi, yayından kaldırıldı mı, final mi yaptı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16:00'da canlı olarak izleyicilerle buluşuyor. Ancak 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölüm, canlı yayın yerine bant kaydı olarak ekrana geldi. Esra Erol bitti mi, yayından kaldırıldı mı, final mi yaptı?

Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'un canlı yayına çıkmaması izleyiciler arasında merak konusu oldu. Esra Erol'un neden canlı yayında olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Esra Erol bitti mi, yayından kaldırıldı mı, final mi yaptı?

ESRA EROL BİTTİ Mİ?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16:00'da canlı olarak izleyicilerle buluşuyor. Ancak 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölüm, canlı yayın yerine bant kaydı olarak ekrana geldi.

Bu durum, programın takipçileri arasında merak konusu oldu. İzleyiciler, "Esra Erol bugün neden canlı yayın yapmadı?" sorusuna yanıt ararken, konuya dair kanal yönetimi ya da Esra Erol tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Programın neden banttan yayınlandığıyla ilgili gelişmeler oldukça güncellemeler paylaşılacaktır.

Esra Erol bitti mi, yayından kaldırıldı mı, final mi yaptı?

ESRA EROL NEDEN CANLI YAYIN YOK?

Esra Erol programının 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölümü canlı verilmek yerine banttan verildi.

Programın neden bugün canlı olarak yayınlanmadığı hakkında ise kanal tarafından bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili kanal veya Esra Erol tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ESRA EROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kız lisesinde çini ve seramik bölümünü bitiren Esra Erol, üniversitede ise açık öğretim fakültesinden mezun oldu.

Ünlü sunucu televizyon ekranlarına ilk olarak 2003 yılında çıktı. Birçok kanalda program yapan ünlü sunucu Cennet Mahalles, Alemin Kıralı, Yapışık Kardeşler ve Aldatmak dizilerinde oyunculuk yaptı.

2011, 2012 ve 2014 yıllarında Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın sunucu ödülünü aldı. 2023 ve 2024 yıllarında ise yaptığı program Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi gündüz kuşağı programı seçildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Kremlin ortak para birimi ve CBDC iddialarına yanıt verdi
img

"Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek..."
img

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.