Esra Erol bitti mi, yayından kaldırıldı mı, final mi yaptı?

Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'un canlı yayına çıkmaması izleyiciler arasında merak konusu oldu. Esra Erol'un neden canlı yayında olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Esra Erol bitti mi, yayından kaldırıldı mı, final mi yaptı?

ESRA EROL BİTTİ Mİ?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16:00'da canlı olarak izleyicilerle buluşuyor. Ancak 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölüm, canlı yayın yerine bant kaydı olarak ekrana geldi.

Bu durum, programın takipçileri arasında merak konusu oldu. İzleyiciler, "Esra Erol bugün neden canlı yayın yapmadı?" sorusuna yanıt ararken, konuya dair kanal yönetimi ya da Esra Erol tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Programın neden banttan yayınlandığıyla ilgili gelişmeler oldukça güncellemeler paylaşılacaktır.

ESRA EROL NEDEN CANLI YAYIN YOK?

Esra Erol programının 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölümü canlı verilmek yerine banttan verildi.

Programın neden bugün canlı olarak yayınlanmadığı hakkında ise kanal tarafından bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili kanal veya Esra Erol tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ESRA EROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kız lisesinde çini ve seramik bölümünü bitiren Esra Erol, üniversitede ise açık öğretim fakültesinden mezun oldu.

Ünlü sunucu televizyon ekranlarına ilk olarak 2003 yılında çıktı. Birçok kanalda program yapan ünlü sunucu Cennet Mahalles, Alemin Kıralı, Yapışık Kardeşler ve Aldatmak dizilerinde oyunculuk yaptı.

2011, 2012 ve 2014 yıllarında Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın sunucu ödülünü aldı. 2023 ve 2024 yıllarında ise yaptığı program Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi gündüz kuşağı programı seçildi.