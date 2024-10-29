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Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı? Esra Erol, Avukat Hülya nerede?

Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı? Esra Erol, Avukat Hülya nerede?
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Ünlü sunucu Esra Erol'un programında Avukat Hülya'nın neden olmadığı merak ediliyor. Avukat Hülya'nın programdan ayrılıp ayrılmadığı konusu gündeme geliyor. Programın devam eden bölümlerinde bu konunun netleşmesi bekleniyor.

Ünlü sunucu Esra Erol'un programında, Avukat Hülya'nın neden yer almadığı izleyiciler arasında merak konusu haline geldi. Programın son bölümlerinde Hülya Kuran'ın olmaması, izleyicilerin dikkatini çekerken, bazıları bu durumun arkasında farklı sebeplerin olabileceğini düşündü. Avukat Hülya'nın programdan ayrılıp ayrılmadığı ve bu durumun ne kadar süreyle devam edeceği hakkında spekülasyonlar gündeme geliyor. Peki, Esra Erol, Avukat Hülya neden yok? Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı?Esra Erol, Avukat Hülya nerede? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL, AVUKAT HÜLYA NEDEN YOK?

Esra Erol ile birlikte programdaki olaylara avukat kimliğiyle yorumlar yapan Hülya Kuran, yakın zamanda Umre ziyaretine gitti.

Esra Erol, Avukat Hülya neden yok? Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı?

AVUKAT HÜLYA PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Avukat Hülya Kuran, kısa bir süre sonra programa geri dönecektir. Hülya Kuran'ın programdan ayrıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

Esra Erol, Avukat Hülya neden yok? Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı?

HÜLYA KURAN KİMDİR?

Hülya Kuran, Esra Erol'un programında ekranlarda yer alan deneyimli bir avukattır. 1972 yılında Çanakkale'de doğan Kuran, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Hülya Kuran, aynı yıl kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evlenmiştir. Aslen Çanakkaleli olan Hülya Kuran, başarılı kariyeri ve televizyon programındaki yorumlarıyla tanınmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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